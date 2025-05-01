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Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 22 KH 270 plakalı otomobil, Sinanköy köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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