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Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Edirne'de devrilen otomobiliin sürücüsü yaralandı.

Y.E. idaresindeki 39 AAP 660 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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