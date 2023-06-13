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Edirne'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Edirne'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yarandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yarandı.

E.S'nin kullandığı 22 ABP 033 plakalı otomobil Esetçe kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü E.S. otomobilde bulunan F.D. ve O.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

Esetçe İpsala Edirne Güncel Haberler

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