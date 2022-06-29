Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçeye Meriç istikametinden girişler alternatif yollardan sağlanıyor.
Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçeye Meriç istikametinden girişler alternatif yollardan sağlanıyor.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.
Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlanıyor.
Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılacağı belirtildi.
AA / Gökhan Balcı - Güncel