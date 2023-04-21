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Edirne'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Edirne'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Edirne'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

N.Ö. idaresindeki 22 HE 452 plakalı hafif ticari araç, Kırklareli kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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