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Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı

6 Aralık 2023 09:12 Son Güncelleme: 09:14 Abone Ol

Edirne'de bir cipin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.