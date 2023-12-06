Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı
Edirne'de bir cipin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki 59 AEE 206 plakalı cip, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir sitenin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü E.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.