Edirne'de devlet desteğiyle ekilen karpuzlarda hasat mesaisi başladı

Edirne'de devlet desteğiyle ekilen karpuzlarda hasat mesaisi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında üreticilere karpuz fidesi dağıtıldı ve hasat toplama süreci başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü, projenin başarılı ilerlediğini belirtti ve üreticilerin memnuniyetini dile getirdi.