Edirne'de deprem yardımlarını çaldıkları belirlenen 2 kişiye ev hapsi verildi

Edirne'de depremzedeler için toplanan yardımları aldıkları belirlenen 2 şüpheliye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde afet bölgesine gönderilmek üzere deprem yardımlarının tren vagonlarına yüklendiği sırada 2 kişinin malzemelerden bazılarını araçlarına koyduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, yardım malzemelerinden 2 yatak ve 3 uyku tulumunun, yardımların tasnif ve taşınmasında görevli H.D'nin aracının bagajında olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler H.D. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.