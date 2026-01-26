Haberler

Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Edirne Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişancıpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
