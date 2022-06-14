Edirne'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 gençten 1'i hayatını kaybetti - Haberler

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Edirne'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 gençten 1'i hayatını kaybetti

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Edirne'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 gençten 1'i hayatını kaybetti

EDi Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 5 lise öğrencisinden 1'i boğuldu.

EDi Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 5 lise öğrencisinden 1'i boğuldu.

Trapez mevkisinde suya giren gençler kıyıya dönemeyince çevredekilerden yardım istedi.

Boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden 4'ü kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi N.D'nin ise sahil güvenlik ekiplerince cesedi bulundu.

Sahile gelen N.D'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

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