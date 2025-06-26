Edirne'de Denetimlerde Alkollü Sürücülere Büyük Ceza

Edirne'de Denetimlerde Alkollü Sürücülere Büyük Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekipleri, kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüleri yakalayarak yüklü miktarda ceza kesti. Denetim sırasında 176 kişi sorgulanırken, alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine toplamda 69 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüler polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Babademirtaş Mahallesi'nde 13 ekip ve 30 personelle denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 176 kişi sorgulandı, 66 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri denetim noktasına yakın bir alanda durup ters yöne seyreden 2 motosikleti takibe aldı.

Motosikletleri durduran ekipler alkollü olduğu belirlenen, ehliyeti ve ruhsatı olmayan sürücü Y.Ü'ye 33 bin, ehliyetsiz motosiklet kullanan R.Ç'ye 18 bin, motosikletin sahibi olan babasına da 18 bin lira ceza uygulandı.

Motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.