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Edirne'de DEAŞ, PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de DEAŞ, PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 12 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 12 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 9'u FETÖ, 2'si PKK'lı ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan 12 terör örgütü mensubunun işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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