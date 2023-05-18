Edirne'de darbeye karşı duran Romanları aşağılayıcı paylaşımda bulunan kişiye 5 ay hapis

Edirne'de, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası sosyal medyadan darbeye karşı duran Roman vatandaşları aşağılayıcı ve hakir gören paylaşımda bulunan kişiye 5 ay hapis cezası verildi.

Keşan 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ç.K. ve avukatı ile müşteki S.U. katıldı.

Sanık Ç.K, gözaltında paylaşımın kendisine ait olduğunu belirttiği ifadesini kabul ettiğini dile getirerek, bir ceza verilecekse de hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal medya üzerinden "İlk oyuna gelen cahil, rezil kesim Romanlar oldu. Sokağa çıktılar. Ne kadar da cahiller, askerlerle halkı karşı karşıya getirmek için." şeklinde söylemlerde bulunarak, üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, TCK'nın ilgili maddesi hükmünce cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ç.K'ya "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığa dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak ve sanığın lehine takdiri indirim kullanarak cezayı 5 aya düşürdü.

Olay

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Roman vatandaşları hedef alan paylaşımı sonrası, S.U. ve S.U, Ç.K'dan şikayetçi olmuştu.

Ç.K. şikayet üzerine 17 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı. İfadesinde paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul eden Ç.K, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakılmıştı.