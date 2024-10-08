Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Dağ Bisikleti Festivali Coşkusu

Edirne'de Dağ Bisikleti Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde Doğa Çevre ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Festivali, 37 kulüpten 200 bisikletli katılımcıyla gerçekleştirildi. Festivalin 11'incisi doğayla iç içe bir deneyim sundu ve önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutta daha kapsamlı etkinliklerin planlandığı vurgulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından Dağ Bisikleti Festivali düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivale yurt içi ve yurt dışından 37 kulüpten 200 bisikletli katıldı.

Farklı rotalarda 3 gün boyunca pedal çeviren katılımcılar, doğayla iç içe bir festival yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, geleneksel hale gelen festivalin 11'incisinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bölgenin turizm potansiyeline doğa sporlarını da eklemek istediklerini aktaran Eşme, "Dernek olarak hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda etkinlik düzenleyecek bir deneyim ve takım ruhuna sahibiz. Festivalin önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı ve büyük oranda uluslararası düzeyde yer alması için çalışmalarda bulunacağız. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapılan etkinliklerle kentte hareketlilik oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşme, festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Etkinlikler Festival Kültür Turizm edirne Güncel Keşan Doğa Spor

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.