Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Fidan Dikimi ve Etkinlikler Düzenlendi

Edirne'de Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Fidan Dikimi ve Etkinlikler Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Trakya Üniversitesi'nde fidan dikimi yapıldı. Ayrıca, çocuklara yönelik etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'na törenle 101. yıl fidanı dikildi.

TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve protokol üyeleri katıldı.

Fidan dikiminin ardından Mimarlık Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda fakülte öğretim elemanları ve Sofya Ulusal Sanat Akademisinin ortaklaşa düzenlediği "Cumhuriyet'in 101. Yılı Uluslararası Karma Resim ve Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler dans gösterisi ve Cumhuriyet Bayramı oratoryosu sundu.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutlandıklarını belirtti.

Çocuklara yönelik güzel etkinlikler yapıldığını aktaran Akın, "Çünkü onlar geleceğimizin aydınlık yüzleri, onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Üniversitesi Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler edirne Güncel Yaşam Çocuk

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

Erdoğan'ın, GÖKBEY'in üstüne yazdığı isim dikkat çekti

 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti! Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? ''Instagram mesajlarım gitmiyor'' neden? Instagram sorunu nasıl çözülür? TRT SPOR YILDIZ İZLE | 29 Ekim TRT Spor Yıldız yayın akışı! Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.