Edirne'de Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Fidan Dikimi ve Etkinlikler Düzenlendi

Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'na törenle 101. yıl fidanı dikildi.

TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve protokol üyeleri katıldı.

Fidan dikiminin ardından Mimarlık Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda fakülte öğretim elemanları ve Sofya Ulusal Sanat Akademisinin ortaklaşa düzenlediği "Cumhuriyet'in 101. Yılı Uluslararası Karma Resim ve Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler dans gösterisi ve Cumhuriyet Bayramı oratoryosu sundu.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutlandıklarını belirtti.

Çocuklara yönelik güzel etkinlikler yapıldığını aktaran Akın, "Çünkü onlar geleceğimizin aydınlık yüzleri, onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım." ifadelerini kullandı.