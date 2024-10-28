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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği Düzenlendi

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği Düzenlendi
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Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yüzme şenliğine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan 551 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, etkinliğin başarılı geçtiğini ve Trakya yüzmesinin günden güne büyüdüğünü vurguladı.

Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği" düzenlendi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan 551 sporcu katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonunun ilk etkinliğinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yüzme branşında güzel ve geniş katılım organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Trakya yüzmesi günden güne büyümeye devam ediyor. Komşu illerimizin de katılımıyla sezonu çok yoğun talepli bir müsabaka ile açtık. Aynı zamanda bir dizi ziyaret için ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporcular ve velilerle bir araya geldi .Müsabakalara katılan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi tebrik ediyor 2024-2025 yüzme sezonunun tüm camiamıza başarılar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Kırklareli İstanbul Tekirdağ Etkinlik Türkiye Güncel edirne Yaşam Spor

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