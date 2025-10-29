Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Meriç Nehri'nde Fener Alayı ile Gerçekleşti

EDİRNE Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Meriç Nehri'nde ilk kez kayıklarla fener alayı geçişi yapıldı. Nehir kenarında düzenlenen Cumhuriyet resepsiyona katılan kent protokolü, havai fişek gösterisi eşliğinde nehirde seyreden kayıkları selamladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki davet bahçesinde düzenlenen resepsiyonda kent protokolünü ağırladı. Resepsiyona; Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşinin yanı sıra, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, adli ve askeri erkan ile kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'CUMHURİYET, KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN BİR MİLLETİN DESTANI'

Resepsiyonda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyetin hikayesinin küllerinden yeniden doğan bir milletin destanı olduğunu söyledi. Sezer, "Bir asrı aşan bu kutlu yolculukta millet olmanın aynı yürekle, irade ruhuyla birleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin hikayesi yalnızca bir devlet kuruluşu değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin destanıdır. O destan satır arasında açlık, yokluk, gözyaşı kadar inanç, kararlılık ve adanmışlık da vardır. O destan bir ulusun 'ben varım' deyişinin adıdır. 29 Ekim 1923 sabahı sadece bir rejim değil; bir umut, yeni bir başlangıç doğmuştur. Cumhuriyet; akıl, bilim, özgürlük ve vicdanı rehber edinmiş bir hayat biçimidir. Cumhuriyet eşitliğin, adaletin, fırsatın ve emeğin adıdır" dedi.

MERİÇ NEHRİ'NDE İLK KEZ KAYIKLARLA FENER ALAYI

Konuşmaların ardından, Meriç Nehri üzerinde vatandaşların hizmetine sunulan saltanat kayıkları, ilk kez fener alayı geçişi yaptı. Kayıklar, eş zamanlı olarak havai fişek gösterisi eşliğinde nehirde tur atarak protokolü selamladı.

