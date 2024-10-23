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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Konseri Neşeli Anlara Sahne Oldu

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Konseri Neşeli Anlara Sahne Oldu
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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bando konserinde, çocuklar da bando şefliği yaparak renkli anlar yaşattı. Konserde çeşitli marşlar seslendirilerek vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

EDİRNE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekipleri tarafından konser verildi. 100. Yıl Marşı, Plevne Türküsü, Vatan Marşı gibi eserlerin çalındığı konserde, küçük çocuklar da bandoya şeflik yaparak şarkılara eşlik etti.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerince Yarbay Mevlüt Belyurt yönetiminde konser düzenlendi. Konser, bando takımının vatandaşları, selamlaması ile başladı. Konserde; 100. Yıl Marşı, Plevne Türküsü, Vatan Marşı, Memleketim, Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı, Bu Bayrak, Trakya Marşı gibi eserler söylendi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu'nun da izlediği konsere, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Konserde, çocuk izleyiciler de bando şefi Yarbay Mevlüt Belyurt'un daveti ile şeflik yaptı. Çocuklar, 100. Yıl Marşı'nda bandoya bir yandan şeflik yapıp, bir yandan da şarkıyı söyledi. Şarkılara vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Konserde sonunda bando, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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