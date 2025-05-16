Edirne'de Çukura Düşen At Vinçle Kurtarıldı

Edirne'de Çukura Düşen At Vinçle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Çavuşbey Mahallesi'nde bir at çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vinç yardımıyla kurtarılan atın, yapılan kontrollerde yaralanmadığı belirtildi.

EDİRNE'de çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çavuşbey Mahallesi'nde, Tunca Nehri kenarındaki boş arazide çukura düşen bir atı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında at çukurdan çıkarılamayınca, bölgeye vinç getirildi. At, bağlanan halatlarla birlikte vatandaşların da yardımıyla vinç vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Yapılan kontrolde atın yaralanmadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.