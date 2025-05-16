Edirne'de Çukura Düşen At İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Edirne'de Çukura Düşen At İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir kişi, atının çukura düştüğünü fark ederek itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atı kurtardı ve sahibi teşekkür etti.

Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çavuşbey Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının kaldırma aparatına bağlanan atı bulunduğu yerden çıkardı.

Atın sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.