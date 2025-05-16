Edirne'de Çukura Düşen At İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir kişi, atının çukura düştüğünü fark ederek itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atı kurtardı ve sahibi teşekkür etti.
Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çavuşbey Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının kaldırma aparatına bağlanan atı bulunduğu yerden çıkardı.
Atın sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel