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Edirne'de Çukura Düşen 4 Keçi Kurtarıldı

Edirne'de Çukura Düşen 4 Keçi Kurtarıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çeltik köyündeki ormanlık alanda 4 keçinin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Keşan İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla 32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, iple bağladıkları keçileri tek tek yukarı çıkardı.

Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sahibi besici de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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