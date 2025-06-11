Edirne'de Çömlekköy Barajı İnşaatı Sürüyor

Edirne'de Çömlekköy Barajı İnşaatı Sürüyor
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Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamak üzere inşa edilen Çömlekköy Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Barajın 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Edirne'de inşa edilen Çömlekköy Barajı'nda ekipler yoğun mesai harcıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, derivasyon tüneli kazı çalışmalarının tamamlandığını ve önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

Tünel içi kalıcı kaplama imalatları ile baraj gövdesi ve dolu savak kazı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Balta, barajın 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çömlekköy Barajı'nın kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildiğini ifade eden Balta, "Kil çekirdekli kaya dolgu olarak tasarlanan Çömlekköy Barajı'na, Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşıyacağız. 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajımız, Edirne'mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamaya açacak. Projenin bölge için taşıdığı önemin farkındayız. Amacımız projeyi hız kesmeden tamamlayarak, verimli topraklara sahip Edirne'de tarımsal kaliteyi artırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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