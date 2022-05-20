Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı 422 hava yastığı ve bin şişe kedi bakım losyonu ele geçirildi.

Edirne'de gümrük kaçağı 422 hava yastığı ve bin şişe kedi bakım losyonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.V. ve G.İ'nin bulunduğu aracı Kırklareli Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 422 hava yastığı, bin şişe kedi bakım losyonu ve 1376 değişik marka ve gramajda elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Edirne, kedi, Güncel, Haberler

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