Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de gümrük kaçağı sigara, makaron ve tütün ürünü ele geçirildi.
Edirne'de gümrük kaçağı sigara, makaron ve tütün ürünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.Ö'nün iş yeri ve evinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 35 kutu makaron, bin 90 paket sarma sigara, 2 kilogram tütün ve 6 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli A.Ö. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel