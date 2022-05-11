Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı tütün, sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı tütün, sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.M idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 320 paket tütün, bin 140 paket sigara sarma kağıdı ve 759 elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Şüpheli S.M'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Edirne, Tütün, Güncel, Haberler

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