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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi

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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 210 paket sigara, 20 kilogram açık tütün ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli A.Ö. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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