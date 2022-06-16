Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki, sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki, sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada, 700 şişe gümrük kaçağı içki, 295 paket sarma sigara, 260 kutu makaron, 41.5 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi. Şüpheli F.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.