Edirne'de Çocukların Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu

Edirne'de Çocukların Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 çam ağacı zarar gördü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan ot yangını, bitişiğindeki semt sahasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında 20 çam ağacı zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi'ndeki Merhum Polis Memuru Erol Elmas Semt Sahası'nda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 çocuk, semt sahasının bahçesinde ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otlara ve ağaçlara sıçradı. Çocuklar kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken; yangın bitişikteki semt sahasına sıçramadan, yarım saatte, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 20 çam ağacı zarar gördü. Polis, semt sahası işletmecisi Serdar Sınalı'nın şikayetiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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