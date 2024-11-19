Edirne'de Çocuk Tarım Akademisi Açıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde kurulan Çocuk Tarım Akademisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, çocuklarla bir araya gelerek marul fidesi ekti, can suyu verdi.

Geleceğin teminatı çocukları doğa ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Sezer, "Çocuk Tarım Akademisi'nde ilk ve ortaokulda eğitim gören tüm öğrenciler toprağı, doğayı, bitkiyi tanıma fırsatı bularak, bir tohumu toprakla buluşturmayı, onun büyüdüğüne tanık olmayı deneyimleyecek." diye konuştu.