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Edirne'de Çocuk Görüşme Merkezi hizmete başladı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Çocuk Görüşme Merkezi hizmete başladı

Edirne'de velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi çalışmalarına başladı.

Edirne'de velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı Çocuk Görüşme Merkezi çalışmalarına başladı.

5. Yargı Paketi kapsamında İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Edirne'de de Çocuk Gelişme Merkezi oluşturuldu.

Bugün itibariyle Bolu, Burdur, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş'te olduğu gibi Edirne'de de çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı.

Yeni kurulanlarla toplam 18 il ve 7 ilçede faaliyete alınan çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 25'e yükseldi.

Çocuk teslim işlemi ücretsiz

Çocuk teslimi işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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