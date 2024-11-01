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Edirne'de Cip Kazası: İki Ölü, Üç Yaralı

Edirne'de Cip Kazası: İki Ölü, Üç Yaralı
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Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda meydana gelen cip kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D.İ'nin (20) kullandığı 59 LA 790 plakalı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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