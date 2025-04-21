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Edirne'de Cip Eve Çarptı: 1 Yaralı

Edirne'de Cip Eve Çarptı: 1 Yaralı
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Edirne'de, kontrolünü kaybeden bir cip evin duvarına çarparak yaralanmalara neden oldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de evin duvarına çarpan cipteki 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi'nde meydana geldi. Tuğçe K.'nin kontrolünü yitirdiği 22 ARJ 280 plakalı cip, evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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