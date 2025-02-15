Edirne'de Cip Çarpışması: 3 Yaralı

Edirne'de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

L.E'nin kullandığı 22 AB 259 plakalı cip, Kuvayi Milliye Bulvarı'nda G.Y'nin idaresindeki 06 CKA 427 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücü G.Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan D.E. ve İ.S.C. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.