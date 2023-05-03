Edirne'de cinayet olayına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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Edirne bir cinayet olayına ilişkin aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne bir cinayet olayına ilişkin aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sonucu "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli A.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınması sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel