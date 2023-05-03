Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de cinayet olayına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'de cinayet olayına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne bir cinayet olayına ilişkin aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne bir cinayet olayına ilişkin aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sonucu "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli A.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınması sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title