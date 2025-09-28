Haberler

Edirne'de Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında

Edirne'de Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında
İpsala'da baba ve oğlu, husumetli oldukları Mert Atalay'ı kıraathanede tabanca ve tüfekle öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Edirne'nin İpsala ilçesinde E.Ö. (55) ile oğlu A.Ö. (18), husumetli oldukları Mert Atalay'ı (35) kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü. Baba ile oğlunun Atalay'a, kahveye girip ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.Ö. ile babası E.Ö.'nün sokakta kovaladıkları Atalay, kıraathaneye giriyor. Atalay'ın ardından elinde silahla içeri giren A.Ö., tabanca ile ateş açtıktan sonra gelen babası da tüfekle Atalay'a ateş ediyor. Baba ile oğlu daha sonra olay yerinden ellerinde silahla ayrılıyor.

Gözaltına alınan baba ile oğlunun soruşturması sürüyor.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
