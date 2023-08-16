Üye Girişi
Haberler

Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta Tayfun Örs'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin bahçesindeki ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta Tayfun Örs'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bahçesindeki ağaçların tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

İtfaiye Edirne Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title