Edirne'de Çıkan Yangında 80 Küçükbaş Hayvan Yandı

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Edirne'nin Karayusuf köyünde bir ahırda çıkan yangın, 2 evi ve saman deposunu da etkileyerek 80 küçükbaş hayvanın ölümüne neden oldu. Yangında ahır sahibi Nihat Babacan da yaralandı.

EDİRNE'nde ahırda çıkan ve 2 ev ile saman deposuna sıçrayan yangında 80 küçükbaş öldü.

Merkeze bağlı Karayusuf köyünde dün akşam saatlerinde, Nihat Babacan'a ait ahırda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ahırın bitişiğindeki saman deposu ve 2 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle ahırda ve evlerdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında, hayvanlarını kurtarmaya çalışırken Nihat Babacan da yaralandı. Babacan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında 80 küçükbaş, yaklaşık 50 tavuk ve ördek ölürken, 2 ev ve 25 bin saman balyası zarar gördü. Alevlerin etkisi altına aldığı saman deposundaki yangına ise müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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