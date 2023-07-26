Edirne'de çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinesiyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Uzunköprü ilçesindeki anız yangını ise devam ediyor.