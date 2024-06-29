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Edirne'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının Demirköy ile Dombay köyleri arasında yayıldığını ve yaklaşık 700 dönüm alanın zarar gördüğünü belirtti. Sezer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkisinde buğday tarlasında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılıp ağaçlara sıçrayan yangın, takviye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 4  saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy ile Dombay köyleri arasında ahır yangınıyla birlikte yaygın bir alanı etkilediğini söyledi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi, AFAD ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Sezer, yaklaşık 700 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi. Sezer, şöyle konuştu:

"Çevre illerden gelen desteklerle beraber şu anda yangın durdurulmuş durumda. Arkadaşlarımız da sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştı. Şu anda da yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali çok kalmadı. Yangın kontrol altına alındı. Yine çalışmalar devam ediyor, neden çıktığını tabii araştıracağız. Ama bu dönem nemin çok düşük olduğu ve hava sıcaklığının çok üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi Edirne'mizde de. Dolayısıyla en ufak bir kıvılcım, bu balya makinelerinden çıkıyor. Yani sigara izmaritlerinden çıkıyor, anız yangınlarından çıkıyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bugün yaklaşık 700 dönüm alanda etkili oldu ve ürün zararı da söz konusu. Tekrar uyarımız bu dönemde vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olmaları yönünde. Ben çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza, orman teşkilatımıza ve gerçekten çok yoğun bir mücadele veren özel idaremize de teşekkür ediyorum. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Sezer Demirköy Lalapaşa İtfaiye Edirne Çevre Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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