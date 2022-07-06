Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri, AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Bulgaristan Lalapaşa Edirne Güncel Haberler

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