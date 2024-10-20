Edirne'de Çiftlikte Yangın: Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çiftlikte hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvanlar güvenli bir yere tahliye edildi.
Edirne'de çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde N.M'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar, ahırdan çıkarılarak güvenli bir yere alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftliğin ahır ve depo bölümlerinde hasar meydana geldi.