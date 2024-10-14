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Edirne'de Çiftlikte Yangın: 80 Tavuk Hayatını Kaybetti

Edirne'de Çiftlikte Yangın: 80 Tavuk Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 80 tavuk öldü. Yangın, otluk alanda başlayarak çiftliğe sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde otluk alanda başlayıp çiftliğe sıçrayan yangında, yaklaşık 80 tavuk öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Geçkinli köyündeki çiftliğin yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çiftlik içerisindeki evin çatısıyla, tavukların bulunduğu kümeslere de sıçradığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 80 tavuğun öldüğü yangında, çiftlik içerisindeki bazı yapılar da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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