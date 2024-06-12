Edirne'de çiftlik yangınında 1000 ot balyası zarar gördü
Edirne İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Edirne'de bir çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası zarar gördü.
İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri balyaların bulunduğu bölümde çıkan yangını ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Alevler nedeniyle kolu hafif yanan kişinin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.
Yangında 1000 ot balyası zarar gördü.
Çiftlik sahibi Maço, gazetecilere, hayvanlara gölgelik yapımı için demirlere kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını söyledi.
İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirten Maço, yangında hayvanların zarar görmediğini kaydetti.