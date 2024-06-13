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Edirne'de Çiftçilerin Hasat Mesaisi Başladı

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Edirne'de çiftçiler, yaklaşık 1 milyon 350 bin dönüm buğday arazisinde hasat çalışmalarına başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle zorlu bir süreç geçiren çiftçiler, yüksek verimli bir sezon temennisinde bulunuyor.

Edirne'de, çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 350 bin dönüm buğday arazisi, başakların olgunlaşma sürecine göre hasat ediliyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğun kentte, çiftçiler ürünlerini toplamak için çaba sarf ediyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine buğday hasadının hızlı şekilde başladığını söyledi.

Üreticiler bol ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Arabacı, "Üreticilerimiz hasat için iş başı yaptı. İnşallah yüksek verimli bir sezon geçer, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır." dedi.

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ali Balıkçı, hasadın sorunsuz başladığını ifade etti.

Güzel bir sezon temennisinde bulunan Balıkçı, "İlk biçilen yerlere baktığımızda dönümde ortalama 400 kilogram verim alınıyor. İdare eder bir miktar, Allah'a şükürler olsun. Yaşanan kış kuraklığına göre iyi sayılır. Sıcak havalardan dolayı biraz zorlanıyoruz ama her koşulda hasadı yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Arif Balıkçı da buğday saplarının kısa olmasına rağmen dane ağırlığının iyi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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