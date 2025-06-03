Edirne'de Çiftçilere Buğday Hasadı Bilgilendirme Toplantısı

Edirne'de Çiftçilere Buğday Hasadı Bilgilendirme Toplantısı
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Edirne'de düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buğday üretiminin artışları ve önemi hakkında bilgiler verdi. Geçen yıl 547 bin ton buğday üretildi, bu yıl ise rekolte beklentisi 720 bin ton.

Edirne'de yaklaşan buğday hasadı öncesi çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret Borsasında (ETB) düzenlenen toplantıda, Edirne'nin tarımsal üretim açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Tarımın bölge için önemli bir lokomotif olduğunu belirten Bayazıt, "Son derece verimli topraklarımız, tecrübeli üreticilerimiz ve bir tarım kültürümüz var. Bunların bir araya gelmesiyle ülkemizin bitkisel üretiminde söz sahibi olduğumuz önemli ürünlerimiz var." dedi.

Bayazıt, çeltik, buğday, ayçiçeği ve kanolanın bölgenin önemli tarım ürünlerinden olduğunu dile getirdi.

Buğday üretiminin hem insanlık hem de çiftçiler için önemli olduğuna değinen Bayazıt, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 1 milyon 412 bin dekarda toplam 547 bin 800 ton buğday üretmişiz. Bu yıl için geçen yıla nazaran 28 bin dekarlık artışımız var ve 1 milyon 440 bin dekar alanda ekiliş gerçekleştirdik. Tahmini olarak 500 kilogram ve üzeri ortalama bir verim bekliyoruz. 720 bin tonluk rekolte tahmin ediyoruz."

Don nedeniyle Edirne'de bir verim kaybı beklemediklerini dile getiren Bayazıt, hastalıklara karşı üreticileri sık sık bilgilendirdiklerini kaydetti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de Edirne'de lisanslı depolarda işlemlerin Marmara Ürün Piyasası Kurumu (ÜPAK) üzerinden yapılacağını anlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün taban fiyatı açıkladığını dile getiren Öztürk, Kurban Bayramı sonrası başlayacak hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İrfan Öztürk "İklim değişikliğinin etkileri" ve Marmara ÜPAK Genel Müdürü Can Şatıroğlu "Lisanslı depoculukta aracılı sisteme geçiş süreci"yle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, ilçelerin oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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