Edirne'de Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Desteği

Edirne'de Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 devlet destekli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Edirne'de yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik destek projeleri devam ediyor.

Çiftçilerin ikinci ürün olarak ayçiçeği ekimini teşvik etmek amacıyla hibe destekli tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tohum desteği kampanyası kapsamında 860 dekarlık alana ekilmek üzere 36 üreticiye, yüzde 75 hibeli 420 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de geniş alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirtti.

Üretimin artırılması için desteklemelerin sürdüğünü aktaran Bayazıt, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.