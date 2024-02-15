Edirne'de Çiftçi Dolandırıldı, 4 Şüpheliden İkisi Tutuklandı

Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

S.K'yi cep telefonundan özel servis numarası 444'le başlayan bir numaradan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, gönderecekleri mesajdaki linke tıklanmasını istedi.

Telefon görüşmesi sonrası banka hesabındaki birikiminin çekildiğini fark eden S.K, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık zanlılarının Osmaniye'de olduğu tespit edildi, hesaplarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.K'nin 492 bin lirası iade edildi.