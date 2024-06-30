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Edirne'de çift, özel gereksinimli çocuğu sevgiyle büyütüyor

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 4 torun sahibi çift, 13 yıldır koruyucu ailesi oldukları özel gereksinimli çocuğu sevgiyle büyütüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 4 torun sahibi çift, 13 yıldır koruyucu ailesi oldukları özel gereksinimli çocuğu sevgiyle büyütüyor.

İlçede yaşayan 60 yaşındaki Zeliha ve 65 yaşındaki Tahsin Serez çifti, izledikleri bir televizyon programından etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi.

Üç çocuk sahibi Serez çifti, 13 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru ve gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından sevgi evlerinde kalan 3,5 yaşındaki zihinsel engelli Ayşe'nin koruyucu ailesi oldu.

Zeliha Serez, AA muhabirine Ayşe'nin koruyucu ailesi olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Ayşe'nin özel bir çocuk olduğunu, bunu bilerek koruyucu ailesi olmayı istediklerini ifade eden Serez, çocukların en büyük ihtiyacının sevgi ve sıcak yuva olduğunu vurguladı.

Ayşe'yi torunlarıyla beraber büyüttüğünü, çocukları, torunları ve Ayşe arasında hiçbir zaman ayrım yapmadığını anlatan Serez, sözlerine şöyle devam etti:

"Torunumla beraber büyüdüler. İki yaşındaydı torunum, Ayşe de 3,5 yaşındaydı, özel bir çocuktu, alırken bunu söylemişlerdi. Bize 'nasıl bakacaksın' dediler ama biz ona çok severek baktık. 3,5 yaşındayken bile 1 yaşında çocuk gibiydi. Ben onu hep kucakta taşıyordum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. Şimdi maşallah her şeyini kendi görüyor. Torunlarımla beraber büyüdü zaten. Torunlarıma ne aldıysam aynısından ona aldım. Ayşe bizim kızımız, kendi çocuklarımdan, torunlarımdan ayırmadım. Onlar da öyle bildiler ve onu çok seviyorlar. Çok mutluyuz, çok seviyoruz ve gururluyum."

"İmkanı olan koruyucu aile olsun"

Tahsin Serez de durumu iyi olan, gerçekten çocukları çok seven herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye etti.

Koruyucu ailesi oldukları Ayşe'yi çok sevdiklerini anlatan Serez, "Çocuklarımızla beraber yetiştirdik, büyüttük. Bu yaşına getirdik. İnşallah ileride daha iyi olur. İnşallah ülkemize hayırlı evlat olması nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Edirne Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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