Edirne'de çiçekçide çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'de çiçekçide çıkan yangında alevler büyüyünce, işyeri kullanılamaz hale gelirken, yanındaki işletmelerde ise hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde bir çiçekçide başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü ve tüm işyerini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevler müdahale ederken, vatandaşlar da yardım etti. Alevler yaklaşık 30 dakikalık saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan kent kart yükleme ofisi ve büfede ise ufak çaplı hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)