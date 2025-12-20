CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Miting Katılan Vatandaşlar: "Hukuk Bitmiştir, Onu İstiyoruz.

Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(EDİRNE) - CHP'nin Edirne'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar, adalet ve özgürlük talebiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Vatandaşlar, emekli maaşlarının düşük olmasına da sitem etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 76'ncısı Edirne'de yapılıyor. Miting öncesi vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir vatandaş, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok sevinçliyim" derken, bir başka vatandaş, "Sevinçliyim. Partimize sahip çıkmaya geldik buraya. Sonuna kadar CHP, sonuna kadar Özgür Özel. En kısa zamanda İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz. Özgürlüğü hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Bir vatandaş "Biz kazanacağız. İmamoğlu kazanacak. Durmak yok, devam" diye görüşlerini dile getirirken, bir başka vatandaş, "Cumhuriyet için çalışıyoruz. Türkiye'de adalet, hukuk bitmiştir. Onu istiyoruz. Bir de emeklilerin maaşını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Yarım yarım alıyoruz her şeyi"

Vatandaşın biri Ekrem İmamoğlu'nun en kısa sürede cezaevinden çıkması dileğinde bulunurken, bir başka vatandaş da şunları söyledi:

"İnşallah tez günde çıkar. Çok seviyoruz onu, yeter artık, az kaldı. AKP'nin sonunu göreceğim ben. Senelerden beri hep takip ediyorum ben onu. Ne emekliye, ne çiftçiye, ne memura, ne işçiye hiçbir şey yok. Ama zenginlere olduğu zaman, zenginlere var, 1 milyon zengin onlarla beraber oldu. İlk seneleri güzeldi. Bak, açık açık söyleyeyim. Ben 71 yaşındayım, ilk seneleri güzeldi. Emekliyim. Ben memur emeklisiyim. 22 bin lira para alıyorum. Eşim de emekli, O da 16 bin alıyor. Kiradayım, kira 20 bin lira. Yarım yarım alıyoruz her şeyi. Ben onkoloji hastasıyım. Doktor bana vücudunda 'protein hiç yok' dedi. Hiç alamıyorum, çok üzülüyorum. Ev sahipleri de haklı. Fakat biz de haklıyız. Bu düzene artık bir çare gelsin."